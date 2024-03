CL: Arsenal und Barcelona sichern sich Viertelfinaltickets

Der FC Barcelona gewinnt das Rückspiel gegen Napoli mit 3:1 und steht im Viertelfinale. Arsenal setzte sich gegen Porto im Elfmeterschießen durch.

In dieser Woche sind noch vier Tickets für das Viertelfinale in der UEFA Champions League zu vergeben. Zwei davon wurden am Dienstag in den Rückspielen zwischen Arsenal und dem FC Porto sowie FC Barcelona gegen Napoli ausgespielt.

Elferkrimi in London

Der aktuelle Tabellenführer der Premier League präsentierte sich in den letzten Wochen in blendender Verfassung. Nur bei der 0:1-Niederlage beim FC Porto im Achtelfinal-Hinspiel zeigten die "Gunners" nicht ihre gewohnte Leistung, so konnte die Arteta-Elf in Portugal nicht einen einzigen Torschuss verbuchen.

Bis zum Pausenpfiff hatten die Londoner den Rückstand aus dem ersten Duell egalisiert, Trossard traf nach idealem Zuspiel von Kapitän Ødegaard (41.). Da den Engländern aber im zweiten Durchgang trotz klarer Überlegenheit kein weiterer Torerfolg gelang, blieb es auch nach 90 Minuten beim 1:0 und eine Verlängerung wurde notwendig.

Da auch in diesen zusätzlichen 30 Minuten keinem der beiden Teams ein weiterer Treffer gelang, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Und in diesem hatte schließlich Arsenal das bessere Ende für sich, während bei den Engländern alle 4 Schützen trafen, konnte Keeper Raya gleich zwei Mal gegen Porto-Spieler parieren. Damit schaffen die "Gunners" die Qualifikation für die Runde der letzten acht Teams in der Königsklasse.

"Barca" steht im Viertelfinale

Einen nahezu perfekten Start ins Rückspiel erwischte der FC Barcelona. Nachdem das erste Aufeinandertreffen in Neapel mit einem 1:1-Remis geendet hatte, gingen die Katalanen nach etwas mehr als einer Viertelstunde dank eines Doppelschlags mit 2:0 in Führung. Lopez und Cancelo hatten innerhalb von nur zwei Minuten für die Hausherren getroffen. Eine halbe Stunde war absolviert, da schlugen die Italiener allerdings zurück, Rrahmani verkürzte für die Gäste zum 2:1-Pausenstand.