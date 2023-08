CL-Traum von Sturm Graz rückt in weite Ferne

Nach dem 1:4 im Hinspiel der CL-Qualifikation bei PSV Eindhoven braucht Sturm Graz im Rückspiel ein kleines Wunder für das Weiterkommen.

Für Österreichs Vize-Meister Sturm Graz ging es heute im Hinspiel der CL-Qualifikation gegen PSV Eindhoven. Die Grazer wollten sich gegen die favorisierten Niederländer in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel bringen. Doch das Spiel begann denkbar schlecht, denn bereits nach vier Minuten brachte Babadi Eindhoven in Führung. Und auch in weiterer Folge waren die Hausherren das deutlich bessere Team, das durch einen Doppelpack von Luuk de Jong (22./32.) früh auf 3:0 erhöhte. Die in den ersten 45 Minuten sichtlich überforderten Grazer kamen nach einem Eckball in der 40. Minute durch Stankovic aber noch auf 3:1 heran und hielten sich somit im Spiel. Da ein Tor von Van Aanholt aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte, ging es mit diesem Spielstand in die Pause.