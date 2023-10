CL: Salzburg im Heimspiel gegen Real Sociedad ohne Chance

Das junge Salzburger Team musste sich im ersten CL-Heimspiel der Saison Real Sociedad verdient mit 0:2 geschlagen geben.

Nach dem doch etwas überraschenden Sieg zum Auftakt der Champions League Saison bei Benfica Lissabon ging es für den FC Salzburg heute mit dem Heimspiel gegen Real Sociedad weiter. Und auch in diesem Spiel war Österreichs Meister Außenseiter. Anders als gegen Benfica begann das heutige Spiel nicht gut, denn Oyarzabal sorgte bereits in der 7. Minute für die frühe Führung der Gäste. Die Spanier blieben auch in weiterer Folge das deutlich bessere Team und erhöhten nach einem perfekten Konter durch Brais Mendez in der 27. Minute auf 0:2. Salzburg fand in der ersten Halbzeit keinerlei Mittel, um selbst gefährlich zu werden.

Elfmeter zurückgenommen

Die zweite Halbzeit schien deutlich besser loszugehen. Doch der Schiedsrichter nahm seinen Elfmeterpfiff nach Ansicht der TV-Bilder zur Überraschung der Salzburger wieder zurück. In weiterer Folge übernahmen die Spanier wieder das Kommando und spielten mit der Führung im Rücken ein starkes Auswärtsspiel. Denn Salzburg fand auch weiterhin offensiv kaum statt und kassierte am Ende eine verdiente 0:2-Niederlage. Am dritten Spieltag geht es für das junge Salzburger Team zum schweren Auswärtsspiel zu Inter Mailand.

Im zweiten Spiel am frühen Abend kassierte Union Berlin trotz 2:0-Führung und deutlich mehr Chancen zu Hause gegen Sporting Braga eine bittere 2:3-Niederlage. Becker brachte die Hausherren mit einem Doppelpack innerhalb von nur sieben Minuten in Führung (30./37.). Doch Niakaté (41.) und Bruma (51.) schlugen für die Portugiesen zurück. In der 94. Minute sorgte André Castro mit dem 2:3 dafür, dass Union, wie schon im ersten Spiel in Madrid, eine späte Niederlage einstecken musste.

