CL: Salzburg holt ersten Sieg - Torfestival in München

Zwei Elfmeter-Tore von Adeyemi reichten Salzburg im Heimspiel gegen OSC Lille für einen 2:1-Sieg. Bayern schlägt Dynamo Kiew klar, Barca läuft bei Benfica in Debakel, Ronaldo rettet ManUnited.

Nach dem Remis zum Auftakt der Champions League beim FC Sevilla ging es für Red Bull Salzburg heute mit dem Heimspiel gegen OSC Lille weiter. Nachdem die Gäste aus Frankreich zu Beginn das aktivere Team waren, kamen die Salzburger mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel. Nach einem Foul an Adeyemi gab es nach längerem Videostudium in der 33. Minute Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zum 1:0. Da Kristensen kurze Zeit später per Kopf am Pfosten scheiterte, ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Zweiter Elfmeter und ein Torwartfehler

In der zweiten Halbzeit bekam Salzburg gleich zu Beginn nach einem Handspiel erneut einen Elfmeter zugesprochen - den bereits fünften im zweiten CL-Spiel der Saison. Auch dieses Mal nutzte Adeyemi die Chance und erhöhte auf 2:0 (53.). Keine zehn Minuten später brachte ein Yilmaz-Freistoß Lille zurück ins Spiel, wobei Salzburg-Keeper Köhn alles andere als gut aussah. In der restlichen Spielzeit hielt Salzburg gut dagegen, brachte den knappen Sieg nach Hause und steht nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze der Gruppe G.

Kantersieg für Bayern

In München empfingen die Bayern Dynamo Kiew und machten von Beginn weg klar, wer der haushohe Favorit in diesem Duell ist. Bereits in der 12. Minute brachte Lewandowski die Hausherren per Elfmeter mit 1:0 in Führung, in der 27. Minute legte der Pole nach Müller-Vorarbeit zum 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit erhöhte Gnabry (67.) mit einem Schuss unter die Latte auf 3:0. Rund zehn Minuten später sorgte Sané per abgerutschter Flanke für das 4:0 und Choupo-Moting besorgte in der 87. Minute den 5:0-Endstand.

Juve schlägt Chelsea

Im Topspiel des Abends gastierte der amtierende Champions League Sieger Chelsea London beim nicht gut in die Saison gestarteten Juventus Turin. Und die Briten machten von Beginn weg viel Druck und hatte viel Ballbesitz. Die Hausherren verteidigten jedoch geschickt und ließen nur wenig zu. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Die zweite Halbzeit ging gleich mit einem Treffer los: Chiesa brachte Juventus nach nur zehn Sekunden mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge versuchten die Briten alles, um zumindest zum Ausgleich zu kommen - gegen die starke Juve-Defensive war am heutigen Abend aber nichts zu machen. So feierten die Turiner einen wichtigen Sieg.

Barca läuft in Debakel

In den weiteren Spielen des Abends gab es in Lissabon eine mittelgroße Überraschung. So blieb Benfica gegen ein einmal mehr enttäuschendes Barcelona klar mit 3:0 siegreich. Die Treffer erzielten Darwin Nunez (3./79.) und Rafa (69.). Zudem sah Garcia kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte. In Manchester schoss ein bis dahin schwacher Ronaldo sein Team mit einem Last-Minute-Treffer zum glücklichen 2:1-Sieg gegen Villarreal.

Im zweiten Spiel der Salzburg-Gruppe trennten sich der VFL Wolfsburg und der FC Sevilla mit einen 1:1. Dabei kamen die Spanier erst in der 86. Minute per Elfmeter zum verdienten Ausgleich. Bereits am frühen Abend setzte sich Atalanta Bergamo gegen die Young Boys Bern mit 1:0 durch und Zenit St. Petersburg feierte einen 4:0-Heimsieg gegen Malmö.

