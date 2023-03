CL: Real und Neapel komplettieren Viertelfinale

Real Madrid ließ heute kein Liverpool-Wunder zu und steht nach dem 1:0-Sieg im Rückspiel im Viertelfinale. Frankfurt in Neapel chancenlos.

In den Duellen Real Madrid gegen Liverpool und SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt ging es heute um die letzten zwei Tickets für das CL-Viertelfinale. Nach den Hinspielen gingen Real Madrid und Neapel als klare Favoriten in dei Rückspiele.

Fußball-Wunder in Madrid

In Madrid brauchte Liverpool nach der spektakulären 2:5-Niederlage im Hinspiel heute schon ein Fußballwunder, um doch noch ins Viertelfinale einzuziehen. Doch die Madrilenen agierten von Beginn weg hochkonzentriert, kontrollierten das Spiel und waren das gefährlichere Team. Einzig Torhüter Alisson verhinderte mit zwei überragenden Paraden gegen Vinicuis Jr. und Camavinga einen Rückstand. Liverpool brachte gut eine halbe Stunde, um besser ins Spiel zu kommen. Mehr als Halbchancen durch Gakpo und Darwin gab es jedoch nicht. So ging es mit dem 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Real zu Beginn die besseren Chancen - doch Valverde brachte den Ball gleich zweimal nicht im Tor unter. Da auch Benzema den Ball aus ausichtsreicher Position über das Tor schoss, ging es mit einem 0:0 in die letzten 15 Minuten. Dabei blieb es aber nicht, denn Benzema sorgte nach einem kuriosen Vinicius-Assist für das 1:0 (78.). Am Ende jubelten die Spanier auch im Rückspiel über einen verdienten Sieg und stehen mit dem deutlichen Gesamtscore von 6:2 im Viertelfinale.

Neapel siegt ohne Probleme

In Neapel sahen die Zuseher eine chancenarme erste Halbzeit. Die Hausherren kontrollierten das Spiel, ohne jedoch zu viel zu riskieren. Auf der anderen Seite zeigte auch die Eintracht ein gutes Auswärtsspiel beim italienischen Tabellenführer, war aber offensiv zu harmlos - vor allem mit dem Hintergrund, ein 0:2 aufholen zu müssen. Kurz vor der Pause kam noch einmal Schwung in das Spiel. Nachdem Kvaratskhelia in der 43. Minute noch an Trapp scheiterte, gelang Victor Osimhen in der Nachspielzeit per Kopf das 1:0.

Spätestens mit dem 2:0 durch Osimhen in der 53. Minute war das Duell endgültig entschieden. Zehn Minuten später stellte Zielinski per Elfmeter bereits den 3:0-Endstand her. Neapel steht am Ende mit einem souveränen Gesamtscore von 5:0 verdient im Viertelfinale.

