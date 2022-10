CL: Okafor schießt Salzburg per Elfmeter zum Sieg

RB Salzburg feierte im CL-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb einen enorm wichtigen und hart erkämpften 1:0-Sieg.

Nach zwei Remis gegen den AC Milan und Chelsea London empfing RB Salzburg am dritten Spieltag der Champions League Dinamo Zagreb. Um die Chance auf den Aufstieg in die nächste Runde zu wahren, war dabei ein Sieg schon fast Pflicht. In der ersten Halbzeit waren die Salzburger zwar von Beginn das Team, welches das Spiel kontrollierte. Wirklich gefährlich wurde es jedoch selten. Auch die Kroaten konzentrierten sich vor allem auf eine stabile Defensive und so ging es nach 45 Minuten mit wenigen Höhepunkten mit einem 0:0 in die Pause.