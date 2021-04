CL-Halbfinale: Real und Chelsea trennen sich 1:1

Rekordsieger Real Madrid und Chelsea London trennen sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis.

Mit dem Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Chelsea wurde heute die entscheidende Phase der diesjährigen Champions League eingeläutet. Dabei durfte man durchaus von einem ausgeglichenen Duell ausgehen. Doch die Gäste aus London legten mit viel Tempo los und vergaben in Person von Timo Werner in der 10. Minute die erste 100-prozentige Chance. Nur vier Minuten später machte es Pulisic deutlich besser, umspielte Courtois und sorgte für das verdiente 1:0. Nach der starken Chelsea-Startphase war mit einem Pfostenschuss von Benzema in der 23. Minuten auch Real im Spiel angekommen. In der 29. Minute war es wie so oft in dieser Saison erneut Benzema, der nach einem Eckball sehenswert zum Ausgleich traf. Mit diesem 1:1 ging es in die Pause.