CL-Halbfinale: Real und Manchester City mit Remis im Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen im mit Spannung erwarteten Semifinale zwischen dem Titelverteidiger und der Guardiola-Elf endet mit einem 1:1.

Am Dienstag Abend kam es zum ersten Showdown im Semifinalkracher der UEFA Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City. Das Hinspiel zwischen Rekordsieger und Titelverteidiger Real und den "Sky Blues" endete schließlich mit einem 1:1-Remis.

City dominant

Den deutlich besseren Start in die Partie hatten die Gäste aus England. Lange Ballbesitzphasen und rasche Rückeroberung nach Verlust des Spielgeräts führten zu mehreren Abschlüssen in der Anfangsviertelstunde. De Bruyne, Rodri und zwei Mal Haaland brachten die Kugel aber nicht an Keeper Courtois vorbei.

Vinicius trifft sehenswert

Mit dem ersten Torschuss sollten die Madrilenen dann in Front gehen. Vinicius Junior kam in zentraler Position zum Abschluss und versenkte den Ball per sattem Rechtschuss im gegnerischen Gehäuse (36.). Der Treffer fiel entgegen dem Spieverlauf, Real präsentierte sich neuerlich überaus effektiv und ging mit der knappen Führung in die Pause.

Nach Wiederbeginn ließen sich die Hausherren nicht mehr so in die eigene Hälfte zurückdrängen wie noch über weite Strecken in den ersten 45 Minuten. Dennoch war es die Guardiola-Elf, die zunächst zu zwei nennenswerten Chancen kamen. Zunächst scheiterte De Bruyne an seinem belgischen Landsmann Courtois (im Nachhinein war aber sowieso die Fahne des Schiedsrichterassistenten oben), wenig später rettete ÖFB-Teamkapitän Alaba mit einem starken Tackling gegen Haaland in Extremis.

Antwort von De Bruyne

Insgesamt reagierten die "Königlichen" nun aber deutlich mutiger, gestaltete die Partie offener. Dennoch durfte City in Minute 67 über den verdienten Ausgleich jubeln. Ausgerechnet in einer Drangperiode der Madrilenen schockte Kevin De Bruyne die Fans im Estadio Bernabeu, der mit seinem herrlichen Direktschuss aus knapp 20 Metern Courtois nicht den Hauch einer Abwehrchance ließ.

Es sollte am Ende schließlich beim 1:1-Endstand bleiben, auch weil City-Keeper Ederson einmal gegen Benzema auf dem Posten war und einen guten Versuch des eingewechselten Tchouameni kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit parierte.

Damit bleibt es wie erwartet vor dem entscheidenden Rückspiel kommende Woche in Manchester spannend. Bis zum neuerlichen Aufeinandertreffen dieser beiden Clubs wird der Finalgegner in Istanbul bereits feststehen. Denn das Rückspiel des reinen Mailänder Derbys im zweiten CL-Halbfinale wird am nächsten Dienstag über die Bühne gehen, morgen steigt das Hinspiel im legendären Meazza-Stadion.



