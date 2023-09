CL-Auftakt: Favoritensiege zu Beginn der Gruppenphase

Der FC Barcelona startet mit einem Kantersieg in die Königsklassen-Saison, auch Titelverteidiger Manchester City gelingt zum Auftakt ein voller Erfolg.

Das lange Warten für Fußballfans weit verteilt über den Kontinent hatte ein Ende, denn mit Dienstag Abend begann endlich wieder die Gruppenphase der UEFA Champions League. Die Gruppen E bis H waren an der Reihe, um die Königsklasse zu eröffnen.

Titelverteidiger startet mit Sieg

Titelverteidiger Manchester City hatte Crvena zvedza, in unseren Breitengraden eher als Roter Stern Belgrad bekannt, zu Gast. Und lange taten sich die Schützlinge von Pep Guardiola unerwartet schwer. Zur Pause führte der Außenseiter sogar mit 0:1, Bukari hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff getroffen.

Alvarez glich zwei Minuten nach Wiederbeginn aus und der Argentinier profitierte nach einer Stunde von einem Fehler von Gästekeeper Glazer und brachte seine Mannschaft in Front. Rodri traf dann in Minute 73 zum 3:1-Enstand zu Gunsten der Engländer.

Zuvor hatte sich im Paralellspiel dieser Gruppe G RB Leipzig ebenfalls mit 3:1 in Bern durchgesetzt. Gegen die Young Boys trafen Simakan (3.), ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager (73.) sowie Ex-Salzburger Sekso (90.+2), für die Schweizer traf Elia zum zwischenzeitlichen Ausgleich (33.).

PSG mit Auftakterfolg

Einen guten Start in diese CL-Saison erwischte Paris Saint-Germain. Die Franzosen gewannen ihr Auftaktspiel gegen Borussia Dortmund mit 2:0. Die Führung entstand aus einem umstrittenen Elfmeter durch Mbappe (49.), Hakimi erhöhte per Traumtor neun Minuten später auf 2:0. Dies war gleichzeitig auch der Endstand in dieser Partie.

Das zweite Spiel in dieser Gruppe fand im altehrwürdigen San-Siro Stadion in Mailand statt. Der AC Milan empfing dabei Premier-League Club Newcastle, die Partie endete mit einem doch eher enttäuschendem torlosen Remis.

Barca startet mit Kantersieg

In Gruppe H startete der FC Barcelona mit einem Kantersieg. Gegen den erstmalig für die CL-Gruppenphase qualifizierten belgischen Teilnehmer Royal Antwerpen feierten die Katalanen einen überlegenen 5:0-Erolg. Bereits zur Pause lag Barcelona nach Toren von Joao Felix (11.), Robert Lewandowski (19.) und einem Eigentor der Gäste (22.) uneinholbar mit 3:0 vorne. Für den Endstand im ungewohnten Olympiastadion von Barcelona sorgten Gavi (54.) sowie erneut Joao Felix (66.).

Das zweite Spiel in dieser Gruppe fand im Hamburger Volksparkstadion statt. Dort wird Shaktor Donezk in dieser Saison seine Heimspiele in der Königsklasse austragen. Für die Ukrainer setzte es zum Auftakt gegen den FC Porto eine 1:3-Niederlage, alle Treffer fielen bereits in den ersten 45 Minuten. Galeno schnürte einen Doppelpack (8. bzw. 15.), Taremi war ebenfalls für die Gäste aus Portugal erfolgreich (29.). Zum zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Kelsy nach 13 Minuten getroffen.

Startsieg für Feyenoord

In der - zumindest auf dem Papier - recht ausgeglichenen Gruppe E startete Feyenoord Rotterdam mit einem Sieg. Der niederländische Meister aus den Niederlanden gewann im heimischen Stadion den schottischen Titelträger Celtic Glasgow mit 2:0. Stengs brachte sein Team in der Nachspielzeit von Halbzeit eins in Front, der Iraner Jahanbakhsh machte eine knappe Viertelstunde vor dem Ende den 2:0-Endstand klar. Zu dieser Zeit agierte Celtic nach zwei Ausschlüssen bereits nur noch mit acht Feldspielern.

Lazio-Keeper trifft

Eine enge und spannende Partie bekamen die Zuschauer in Rom zu sehen. Gastgeber Lazio Rom lag gegen Atletico Madrid lange mit 0:1 im Rückstand. Es folgte in der Nachspielzeit dann aber der Auftritt des aufgerückten Lazio-Keepers Providel, der mit der absolut letzten Aktion der Partie per Kopf den 1:1-Endstand erzielte. Der Torhüter der Italiener war damit übrigens erst der zweite Schlussmann, der in der Champions League für einen Torerfolg aus dem Spiel sorgte.





