CL: Bayern und Barca nach klaren Siegen im Viertelfinale

Bayern München (4:1 gegen Chelsea) und der FC Barcelona (3:1 gegen Napoli) stehen nach klaren Heimsiegen im Viertelfinale der Champions League.

Barcelona feiert verdienten Sieg

In Barcelona brachte Lenglet die Hausherren nach einem Eckball per Kopf in der 10. Minute mit 1:0 in Front. In der 23. Minute erhöhte Messi nach einer schönen aber auch glücklichen Einzelaktion bereits auf 2:0. Kurz darauf schnürte der Superstar einen Doppelpack - doch der Treffer wurde aufgrund eines Handspiels nach Videobeweis aberkannt. In der 42. Minute war der Videobeweis dann auf der Seite der Hausherren. Nach einem Foul an Messi sorgte Suarez per Elfmeter für das 3:0. Noch in der Nachspielzeit brachte Insigne die Italiener, ebenfalls per Elfmeter, aber wieder auf 3:1 heran.