CL: Arnautovic erzielt Siegtor für Inter Mailand - Remis in Eindhoven

ÖFB-Teamkicker Marko Arnautovic erzielt beim 1:0-Heimsieg von Inter Mailand gegen Atletico Madrid das entscheidende Tor. Im zweiten Spiel des Abends trennen sich PSV Eindhoven und Borussia Dortmund mit einem 1:1-Unentschieden.

Am Dienstag Abend standen zwei weitere Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League auf dem Programm. Vorjahresfinalist Inter Mailand empfing Atletico Madrid und Borussia Dortmund war zu Gast bei PSV Eindhoven.

Inter siegt dank Arnautovic-Treffer

Der Tabellenführer der italienischen Serie A war in Halbzeit eins das dominantere Team, war aber dennoch nicht zwingend genug. So blieben Torchancen insgesamt Mangelware, gegen Ende der ersten 45 Minuten war es dann zwei Mal Inters Topstürmer Lautaro Martinez, der für Gefahr sorgte, die Kugel aber nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnte. Von den Spaniern war offensiv wenig zu sehen, Schuss aufs Tor konnte keiner notiert werden.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam bei Inter Österreichs Nationalspieler Marko Arnautovic für den angeschlagenen Thuram ins Spiel. Und der 34jährige hatte kurz nach seiner Einwechslung auch das 1:0 auf dem Fuß. Nach einer Hereingabe brachte der Offensivspieler das Leder aber nicht aufs Tor. 63 Minuten waren absolviert, da stand Arnautovic neuerlich im Fokus. Nach perfektem Doppelpass mit Martinez kam der Österreicher aus fünf Metern erneut zum Abschluss, jagte die Kugel allerdings über die Latte. Das hätte die Führung für Inter sein müssen. Kurz zuvor gab es auch von Atletico ein Lebenszeichen, Lino traf den Ball im gegnerischen Strafraum nicht sauber und so ging dieser nur ans Außennetz (58.).

Arnautovic mit Goldtor

Ansonsten spielte aber nur Inter, es sollte dennoch bis Minute 79 dauern, ehe der erlösende und überfällige Treffer gelang. Arnautovic verwertete einen Abpraller zum 1:0, nachdem zuvor der argentinische Weltmeister Lautaro an Keeper Oblak gescheitert war. Drei Minuten vor Ablauf der 90 Minuten wäre das Team aus Madrid beinahe zum Ausgleich gekommen, Morata köpfte nach Correa-Flanke aber vorbei. So blieb es am Ende beim knappen 1:0-Erfolg für die "Nerazzurri", die dank des Treffers von Arnautovic mit diesem Vorsprung ins Rückspiel in Madrid gehen.

Remis zwischen PSV und dem BVB

In Eindhoven entwickelte sich eine temporeiche und hart umkämpfte Partie, in der die Gastgeber die erste Topchance vorfanden. Tillman verfehlte mit seinem Abschluss aus vielversprechender Position aber das Gehäuse (16.). Auf der Gegenseite war es dann ausgerechnet Ex-PSV-Spieler Malen, der die Gäste in Führung schoss. Der Niederländer tankte sich nach Zuspiel von ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer durch und traf ins kurze Eck - 0:1 (25.). So ging es mit der knappen Führung des BVB in die Pause, auch weil Bakayoko in Minute 37 eine weitere gute Gelegenheit für die Hausherren ungenutzt ließ.

Nach Wiederbeginn waren acht Minuten gespielt, da kam Tillman im gegnerischen Sechzehner zu Fall, der Referee entschied sofort auf Elfmeter. Die Situation war aber durchaus umstritten, denn die Fernsehbilder zeigten, dass Hummels zunächst auch den Ball traf. Für den VAR war es allerdings keine Fehlentscheidung und so trat Luuk de Jong zum Strafstoß an und versenkte das Spielgerät zum 1:1 in den Maschen.