CL am Dienstag - Siege für Juventus, Real, Bayern und Manchester City

Cristiano Ronaldo gewinnt mit Juventus Turin in Manchester. Titelverteidiger Real mit knappem Sieg, auch der FC Bayern gewinnt.

Die Elf von Jose Mourinho empfing Juventus Turin, die Fans im “Theatre of Dreams” empfingen ihren früheren Publikumsliebling mit höflichem Applaus. Der italienische Rekordmeister war im Old Trafford das spielbestimmende Team und führte zur Pause nach einem Treffer von Dybala (17.) verdient mit 1:0. Nach Wiederbeginn gelang kein weiterer Treffer mehr und es blieb beim knappen Sieg für Juventus.

Im Parallelspiel der Gruppe H trennten sich der Schweizer Meister YB und Valencia mit 1:1. Es war ein verdienter erster Zähler der Eidgenossen in der Königsklasse. Die Treffer in dieser Partie erzielten Horau (55./Elfmeter) bzw. Batshuayi (26.).

In Gruppe G empfing der zuletzt gebeutelte Titelverteidiger Real Madrid das Team von Viktoria Pilsen. Am Ende setzten sich die Madrilenen mit 2:1 durch, Benzema (11.) und Marcelo (55.) trafen für die Gastgeber, Hrosovsky erzielte nach der Pause den Ehrentreffer für die Mannschaft aus Tschechien.

Das zweite Spiel in dieser Gruppe fand in der italienischen Hauptstadt statt. Der AS Roma besiegte ZSKA Moskau klar mit 3:0, Dzeko erzielte in Halbzeit eins einen Doppelpack, Ünder besorgte im zweiten Abschnitt den Endstand.