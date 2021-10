CL: Adeyemi und Okafor schießen Salzburg zum Sieg

Red Bull Salzburg feierte im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nach einer überzeugenden Leistung einen verdienten 3:1-Sieg und bleibt in der CL weiter ungeschlagen.

Nach einem Sieg und einem Remis in den ersten zwei Gruppenspielen ging es für Red Bull Salzburg heute mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter. Dabei wollten die Hausherren mit ihrer mutigen und offensiven Spielweise 3 Punkte einfahren und dem Aufstieg in die nächste Runde einen weiteren Schritt näher kommen.

Frühe Treffer auf beiden Seiten

Bereits nach drei Minuten sorgte der aktuell von zahlreichen Topvereinen umworbene Karim Adeyemi für das 1:0. Doch die Gäste kamen gut zehn Minuten später durch Lukas Nmecha zum Ausgleich. In weiterer Folge sahen die Fans in Salzburg ein offenes Duell mit mehreren Chancen auf beiden Seiten. Da jedoch keines der beiden Teams aus den sich bietenden Möglichkeiten Profit schlagen konnte, ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Okafor macht alles klar

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Salzburg versteckte sich weiterhin nicht und versuchte offensiv Akzente zu setzen - mit Erfolg. In der 65. Minute erzielte Okafor per Abstauber die nicht unverdiente 2:1-Führung. Weitere gut zehn Minuten später gelang Okafor mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung. Der Angreifer kam nach einem Eckball 5 Meter vor dem Tor völlig frei zum Ball und erzielte das 3:1. Diesen Vorsprung ließen sich die Salzburger nicht mehr nehmen und machten dank dieser überzeugenden Leistung einen großen Schritt in Richtung nächste Runde. Wolfsburg steht hingegen auch nach drei Spielen ohne Sieg da.

Barcelona siegt glanzlos

Barcelona stand gegen Dynamo Kiew vor einem absoluten Pflichtsieg. Und die Katalanen dominierten in der ersten Halbzeit, vergaben aber zunächst Chance um Chance. Erst Pique erlöste die Hausherren in der 37. Minute mit dem 1:0. Schlussendlich blieb es auch nach 90 Minuten bei diesem Ergebnis und Barcelona jubelte über den ersten Sieg in dieser CL-Saison.

