Citytunnel wegen defekter Dieselleitung gesperrt

Ein defektes Fahrzeug machte am Freitagnachmittag eine Sperre des Bregenzer Citytunnels für rund 45 Minuten notwendig.

Am Freitag, den 12.03.2021, gegen 14:40 Uhr fuhr eine 34-jährige Lenkerin mit einem Pkw auf der A14 Rheintalautobahn in Richtung Bregenz Stadt. In der Mitte des Citytunnels leuchteten plötzlich alle Warnlampen auf und der Motor starb ab.