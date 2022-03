Chronik eines langen Lebens

Buch. Ehrenbürger Ewald Hopfner blickt in seiner neuesten Publikation auf 85 Lebensjahre.

Knapp 170 Seiten umfasst das gedruckte Werk, das in 10 Kapiteln einen tiefen Einblick in das arbeitsreiche und private Leben des Bucher Altbürgermeisters gibt. „Geschichte zu erhalten war mir immer schon ein Herzensanliegen“, so Hopfner, der in seinem neuesten Werk Jahrzehnte zurückblickt. Rund um den 85. Geburtstag Anfang März konnte die Publikation erstmals im Familienkreis präsentiert werden. „Ich habe in den vergangenen Jahren schon etliche Stationen meines Lebens zu Papier gebracht“, resümiert der Bucher Dorfchronist, dessen Sohn Markus den ausschlaggebenden Impuls für die Herausgabe des neuen Druckwerks zum halbrunden Wiegenfest gab. Letztendlich waren zwei Jahre an intensiver Vorbereitungszeit für die Herausgabe der Chronik nötig. Zufrieden blickt Hopfner, so wie er selbst sagt, auf eines seiner letzten größeren und umfangreichen Projekte als Buchautor.