„Christkindla“ beim Adventbummel in Egg

Riesiges Besucherinteresse an der Egger Adventausstellung.

Egg. Trotz frostiger Temperaturen durfte sich die Egger Kaufmannschaft bei der Adventausstellung am vergangenen Sonntag über viele Interessierte freuen. Die Besucher nützten die Gelegenheit, sich in gemütlicher Atmosphäre ein Bild von dem großen vielfältigen Angebot der Kaufmannschaft Egg zu machen und schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Organisatorin Carmen Willi und Thomas Fetz, Obmann der Egger Kaufmannschaft, konnten viele einheimische Besucher aber auch Gäste aus der ganzen Region willkommen heißen. Die beteiligten Betriebe sorgten bei der Adventausstellung für reichhaltige Einkaufsmöglichkeiten. Neben Handwerkskunst, Christbaumschmuck und adventlichen Deko-Inspirationen ließen Weihnachtsgeschenke für Groß und Klein keine Wünsche offen. Viele Kauflustige ließen ihrem Shoppingherzen freien Lauf.

Kleine Besucher konnten ihre eigenen Kekse backen, dem Christkindle-Postamt einen Besuch abstatten, Schafe streicheln oder beim Kinderschminken mitmachen. Beim Verein „Hand in Hand“, der sozial benachteiligte oder kranke Kinder und deren Familien unterstützt, war in der Engelswerkstatt kreatives Basteln angesagt. Für beste Verpflegung mit Falafel-Burger, heißen Seelen und Leckerem aus dem BBQ-Smoker sorgten die ausstellenden Betriebe sowie die Egger Gastronomie. Viele Besucher ließen ihren Adventbummel bei einem Glühwein in den Abend hinein ausklingen. ME