Christiano Ronaldo: Zuerst klagt er, dann kauft er

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (38) sorgt wieder einmal für Schlagzeilen: Er will angeblich in ein Medienunternehmen investieren. Das Skurrile daran: Dazu gehört auch eine Zeitung, die er bereits verklagt hat.

Vor einigen Monaten wechselte der Profi-Kicker in den Wüstenstaat Saudi-Arabien und spielt mittlerweile für den Verein Al-Nassr. Seine Heimat Portugal scheint dem 38-Jährigen aber immer noch sehr wichtig zu sein. Derzeit lässt er sich dort auch einen zweiten Wohnsitz bauen, auch wenn der Bau der Megavilla für viel Ärger mit den Nachbarn sorgt. In Portugal will der Fußballer aber wohl nicht nur in sein persönliches Bauprojekt investieren.