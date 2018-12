Christbaumversteigerung in Bludenz

Am Bludenzer Christkindlemarkt findet heuer zum ersten Mal eine Christbaumversteigerung für den guten Zweck statt.

Der Verein, der von Peter Berchtel gegründet wurde, ermöglicht durch sein Engagement sozial benachteiligten Kindern unterschiedlichste Freizeitaktivitäten. So können die Kinder dank der Unterstützung von „Huckepack4kids“ Schwimmkurse und Ponyreitstunden besuchen oder auch am „„Husky Camp“ am Bürserberg“ teilnehmen. Vor allem der Kontakt mit Tieren wirkt sich positiv auf das Verhalten und die Entwicklung der Kinder aus. Im Jahr werden etwa 40 Veranstaltungen mit 6-10 Kindern organisiert. Die Kinder können so wenigsten für ein paar Stunden ihre oft schwierigen Lebenssituationen vergessen und einfach nur Kind sein.