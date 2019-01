Chinesische Bevölkerung sinkt erstmals seit 70 Jahren

Erstmals seit 70 Jahren ist die Bevölkerung Chinas einem Experten zufolge geschrumpft.

2018 kamen in der Volksrepublik 2,5 Millionen weniger Kinder zur Welt als ein Jahr zuvor, obwohl mit einem Anstieg um 790.000 Geburten gerechnet worden war, wie der in den USA ansässige Forscher Yi Fuxian unter Berufung auf eigene Berechnungen mitteilte.

Yi nutzte für seine Erhebung die öffentlich zugänglichen Geburtenzahlen in Städten und Dörfern in China. Mit dem Ökonomen Su Jian der Peking University wertete er für ein demnächst erscheinendes Forschungspapier zudem Schulanmeldungen, Haushaltsdaten und Regierungszahlen zur Bevölkerungserhebung aus.

Anzeichen auf deutlichen Geburtenrückgang

Die chinesische Statistikbehörde will ihre Geburtenzahlen für 2018 im Monatsverlauf bekanntgeben. Daten von örtlichen Behörden deuten jedoch auf einen deutlichen Geburtenrückgang im vergangenen Jahr hin. So wurden in Qingdao in der bevölkerungsreichen östlichen Provinz Shandong zwischen Jänner und November 2018 nur rund 81.000 Kinder und damit 21 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum geboren.