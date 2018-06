Chinas Einfluss auf neue Automodelle

Pompös, laut und mit viel „Bling-Bling“: am OCT Bay im chinesischen Shenzhen hat Audi sein neues Luxus-SUV, den Q8, enthüllt.

Jeder zweite Chinese wird sich in den nächsten Jahren erstmals ein Auto zulegen. Für ein möglichst großes Stück am erhofften Wachstumskuchen muss das Angebot stimmen. Deshalb steigt der Einfluss Chinas auf neue Automodelle. Geschmack und Erwartung an ein Auto sind andere. „Die Hälfte der chinesischen Kunden wechseln die Marke, wenn das digitale Angebot nicht passt“, so Audi-Vorstandschef Rupert Stadler (55). Gemeinsam mit chinesischen Hightech-Unternehmen wird intensiv in Vernetzung und autonomes Fahren investiert.