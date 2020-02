Chinas Botschafter in Österreich: "Coronavirus sorgt im Ausland für mehr Panik"

"Wir in Europa verstehen China nicht", sagt eine Wissenschafterin.Gab China alle Informationen zu der Epidemie heraus? Das sagt der Botschafter.

Chinas Botschafter in Österreich, Li Xiaosi, hat am Dienstagabend bei einer Alpbach-Dialogveranstaltung in Wien gemeint, dass das Coronavirus im Ausland für viel mehr Panik sorge als in seiner Heimat. Die Reaktionen außerhalb des Landes seien manchmal auch mit einer "rassistischen Diskriminierung" verbunden.