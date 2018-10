Interpol: Meng tritt als Chef der Polizeiorganisation zurück

Nach Angaben von Interpol vom Sonntag ist Meng Hongwei, gegen den in China wegen mutmaßlicher Gesetzesverstöße ermittelt wird,als Chef der internationalen Polizeiorganisation zurückgetreten. Das Generalsekretariat von Interpol in Lyon in Frankreich habe eine entsprechende Mitteilung erhalten, hieß es in einer Erklärung. Der Rücktritt erfolge mit sofortiger Wirkung.

Lyon/Peking. Nach tagelangem Rätselraten hatte China zuvor einen Anhaltspunkt für den Verbleib des verschwundenen Interpol-Chefs Meng geliefert. Die chinesische Behörde für Korruptionsbekämpfung teilte am Montag (Ortszeit) mit, sie habe Ermittlungen gegen Meng wegen des “Verdachts auf Gesetzesverstöße” aufgenommen. Zuvor hatte die in Frankreich ansässige internationale Polizeibehörde Interpol von China eine Erklärung für das Verschwinden ihres Chefs gefordert.