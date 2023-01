China empört über Reise-Beschränkungen im Ausland

Die chinesische Regierung hat verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus China in mehreren Ländern kritisiert und Gegenmaßnahmen angekündigt.

Die von einigen Ländern verhängten Einreisebeschränkungen hätten keine wissenschaftliche Grundlage und seien teilweise inakzeptabel, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Mao Ning, am Dienstag.

"Wir wenden uns entschieden gegen Versuche, die Corona-Maßnahmen zu politischen Zwecken zu manipulieren, und werden auf der Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit Gegenmaßnahmen ergreifen", erklärte die Sprecherin. In einer Videokonferenz mit der Weltgesundheitsorganisation hätten die chinesischen Gesundheitsbehörden kürzlich vereinbart, den Austausch von Daten zur Corona-Lage fortzusetzen.

China hat seine strengen Corona-Maßnahmen im Dezember weitgehend aufgehoben. Seitdem steigen die Infektionszahlen rasant an. Genaue Daten sind jedoch nicht bekannt, weil die chinesischen Behörden nur wenige Informationen veröffentlichen.

Australien und Kanada reihten sich diese Woche in die wachsende Liste der Länder ein, die von Reisenden aus China vor dem Abflug einen Corona-Test verlangen. Andere Länder, darunter die USA, Indien, Japan und mehrere europäische Staaten, kündigten strengere Corona-Maßnahmen für Reisende aus China an und erklärten zur Begründung, es gebe nicht ausreichend Daten über die Infektionswelle in China und man befürchte das Entstehen neuer Virusvarianten.