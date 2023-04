Cheukoua rettet Lustenau Last-Minute-Remis in Ried

Die Lustenauer Austria musste sich trotz 3:1-Führung mit einem 4:4-Remis in Ried und leistete somit eine kleine Schützenhilfe für die Altacher.

Die Lustenauer Austria gastierte heute beim Tabellenschlusslicht SV Ried und wollte dem direkten Konkurrenten der Altacher natürlich keine Punkte schenken. In der ersten Halbzeit sah es auch stark nach Schützenhilfe aus. Denn bereits nach fünf Minuten gab es nach einem Handspiel von Beganovic Elfmeter für Lustenau, den Fridrikas zum frühen 0:1 nutzte. Doch schon in der 20. Minute machte Beganovic seinen Fehler wieder gut und erzielte nach einem schweren Abwehrfehler das 1:1. In weiterer Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, bei dem die Gäste aus Lustenau noch vor der Pause durch einen Doppelschlag von Diaby (36.) und Fridrikas (41.) auf 1:3 stellten.

Ried dreht das Spiel

Die Rieder gaben sich jedoch noch nicht geschlagen und kamen durch Madritsch kurz nach der Pause zum Anschlusstreffer. Und bereits in der 57. Minute gelang Lang nach Chabbi-Vorarbeit sogar der Ausgleich. Die Rieder tankten dadurch neue Energie und versuchten ihr Glück weiter in der Offensive. Dennoch war eine Standard-Situation und eine unglückliche Aktion von Maak notwendig, um das 4:3 zu erzielen - der Lustenauer Abwehrspieler köpfte den Ball nach einem verlängerten Freistoß ins eigene Tor.

In der 78. Minute brachte Trainer Mader Cheukoua und zeigte damit ein gutes Händchen. Denn der Joker brachte nicht nur neuen Schwung in das Spiel, sondern erzielte in der 93. Minute den Ausgleich zum 4:4. Damit bleiben die Lustenauer mit drei Punkten Vorsprung auf den WAC an der Tabellenspitze und leisteten zumindest etwas Schützenhilfe für Altach, das noch einen Punkt vor Ried auf dem vorletzten Rang liegt.