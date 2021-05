Chelsea triumphiert im Champions-League Endspiel

Der FC Chelsea gewinnt gegen Manchester City dank eines Havertz-Treffers mit 1:0.

Das Finale der UEFA Champions League war in dieser Saison eine rein englische Angelegenheit. Im Endspiel in Porto trafen Manchester City und der FC Chelsea um den größten Titel im europäischen Clubfußball aufeinander.

Die "Citizens" erhöhten den Druck, setzten sich mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte fest. In dieser Phase kam Chelsea nur selten zu Entlastungsangriffen, in einem dieser seltenen Fälle wurde es allerdings brandgefährlich. Der eingewechselte Pulisic fand die große Gelegenheit auf das 2:0 vor, ließ diese aber gut zwanzig Minuten vor dem Ende aus.

Bei Manchester City kam Clublegende Aguero in der letzten Viertelstunde der regulären Spielzeit zu seinem finalen Einsatz im hellblauen Trikot. Da Kanté & Co aber weiterhin überragend verteidigten, konnte auch der argentinische Angreifer seinem Team trotz einer Nachspielzeit von sieben Minuten nicht mehr zum Ausgleich verhelfen.

So blieb es am Ende beim knappen aber nicht unverdienten 1:0-Erfolg für den FC Chelsea. Das Team aus London holt sich damit nach 2012 zum zweiten Mal den Titel in der Königklasse des europäischen Clubfußballs. Trainer Thomas Tuchel, der von PSG kurz vor Weihnachten entlassen wurde, krönte seine Erfolgsgeschichte mit diesem Titel. In der Liga hatte der deutsche Coach die Blues von Rang neun noch auf den vierten Platz gehievt und erreichte zudem das FA-Cup Finale. Pep Guardiola hingegen muss weiterhin auf seinen ersten CL-Titel außerhalb Barcelonas warten, gegen Tuchel und Chelsea konnte seine Mannschaft keines der letzten drei Aufeinandertreffen für sich entscheiden.