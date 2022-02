Chelsea siegt souverän - Remis in Villareal

Titelverteidiger Chelsea gewinnt das Heimspiel gegen Lille mit 2:0, Villareal und Juventus trennen sich 1:1-Unentschieden.

Mit den Spielen Chelsea gegen Lille und Villareal gegen Juventus Turin wurden am Dienstag die K.O.-Phase in der UEFA Champions League fortgesetzt.

Titelverteidiger mit Heimsieg

Der amtierende Champions League Sieger FC Chelsea ging als klarer Favorit ins Duell mit dem OSC Lille. Das Team aus London legte auch dementsprechend los, Havertz brachte die Tuchel-Elf bereits nach acht Minuten im Anschluss an eine Ecke per Kopf in Front.