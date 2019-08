Chelsea gewann Torfestival gegen Salzburg mit 5:3

RB-Trainer Jesse Marsch empfand die Partie als gute Vorbereitung auf die Königsklasse. "Jeder Fehler war eine gefährliche Situation für den Gegner. Das müssen wir verstehen."

Fußball-Serienmeister Salzburg hat sich in einem Test-Leckerbissen am Mittwoch Europa-League-Gewinner Chelsea mit 3:5 (0:3) geschlagen geben müssen. Beim Appetitanreger für die erstmalige Champions-League-Teilnahme zeigten die "Bullen" mit zwei komplett verschiedenen Aufstellungen in beiden Hälften eine durchaus gute Leistung, mussten die Klasse der "Blues" aber doch anerkennen.

Das schönste Tor des Abends

Das schönste Tor des Abends sahen Chelseas neuer Coach Frank Lampard und 27.300 Zuschauer auf den Tribünen in der 57. Minute, als Pedro nach einer Hereingabe Barkleys per Volley-Fersler Goalie Philipp Köhn überhob. Im Finish traf dann auch noch Michi Batshuayi (88.). "Es war ein harter Test für uns", erklärte Lampard bei "Sky". Sein Konterpart Jesse Marsch empfand die Partie als gute Vorbereitung auf die Königsklasse. "Jeder Fehler war eine gefährliche Situation für den Gegner. Das müssen wir verstehen. Das war eine wichtige Erfahrung für uns", betonte der US-Amerikaner.

Schon am kommenden Mittwoch steht in Wals-Siezenheim das nächste hochkarätige Testspiel am Programm: Dann ist der spanische Rekordmeister Real Madrid zu Gast. Dazwischen empfängt die Marsch-Elf am Sonntag (17.00 Uhr) in der Bundesliga den SV Mattersburg.