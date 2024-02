Cheesy Wheely neu im Ländle: Hier gibts jetzt frische Pasta aus dem Pamesanrad

Seit rund drei Wochen gibt es im Ländle ein Lokal, das hausgemachte Nudel aus dem Parmesanlaib anbietet. VOL.AT hat dort vorbeigeschaut.

"Cheesy Wheely" findet man in der Rathausstraße in Bregenz. ©VOL.AT/Mayer

Einzigartiges Konzept: Pasta aus dem Parmesanlaib

Schon seit rund zweieinhalb Jahren schwirrte die Idee für das Lokal im Kopf von Duran Göksen umher, wie er erzählt. Auf der Karte seines kleinen, feinen Lokals in Bregenz stehen hausgemachte Nudeln mit verschiedenen Saucen. Der Clou: Die Pasta landen frisch aus dem Wasser geschöpft im Parmesanlaib. Dort werden sie geschwenkt, was ihnen einen besonderen Käsegeschmack verleiht. Das Konzept gibt es so zum ersten Mal im Ländle.

Duran vor seinem Lokal in der Rathausstraße 1. ©VOL.AT/Mayer

Die Nudeln landen direkt aus dem Wasser im Käselaib. ©VOL.AT/Mayer

Hausgemachte Pasta und Saucen

Unterstützt wird Göksen von seiner Frau, seinem Bruder und seiner Schwägerin. Die Saucen und die Pasta werden frisch zubereitet. "Unser Highlight ist das Parmesanrad", betont er. Ein ähnliches Konzept entdeckte er erst in London, dann in Italien, Berlin und der Türkei. Er schaute sich die Idee dort genau an, arbeitet in Lokalen mit und probierte schließlich zu Hause herum, um Saucen, Technik und Co. zu verfeinern. Letzten September startete der Umbau des Geschäfts von der Bäckerei zu "Cheesy Wheely". Seit 29. Jänner gibt es das Lokal bereits.

Dort werden sie für ein extra-käsiges Aroma geschwenkt. ©VOL.AT/Mayer

Die Sauce und Toppings kann sich jeder Kunde selbst zusammenstellen. ©VOL.AT/Mayer

So könnte eine fertige Portion aussehen. ©VOL.AT/Mayer

Kunden kreieren ihr eigenes Nudelgericht

Kunden können ihr Nudelgericht selbst kreieren. Derzeit gibt es nur Rigatoni, doch weitere hausgemachte Sorten wie Spaghetti und Fettucine sollen dazukommen. Man könne entweder eine Sauce auswählen oder die Nudeln nur im Parmesanlaib schwenken lassen, verdeutlicht der Chef. Es gibt Pomodoro, Arrabiata, Bolognese, Gorgonzola, Alfredo oder Pesto Verde. Dazu kommen verschiedene Extras, die von Rucola über Olive nbis hin zu Röstzwiebeln reichen. Auch vegane Kombinationen sind möglich. Rund 200 Gramm Nudeln landen schließlich im To-Go-Becher. Eine Portion ist je nach Toppings und Sauce ab 8,50 Euro erhältlich. Für Schüler soll es bald eine Stempelkarte geben – so soll jedes 10. Gericht gratis sein.

Ein Blick auf die Speisekarte. ©VOL.AT/Mayer

Das Fazit von VOL.AT-Praktikantin Luna nach dem Test: "Voll lecker." ©VOL.AT/Mayer

Video: "Cheesy Wheely" neu in Bregenz

Regional und Bio:

Das Lokal ist auf Instagram und TikTok vertreten, eine eigene Website ist im Aufbau, wie der Chef erklärt. Derzeit gibt es Takeaway und Stehtische, im Frühling soll ein kleiner Gastgarten dazukommen. Die Kunden seien bisher alle begeistert und zufrieden, meint Göksen gegenüber VOL.AT. "Cheesy Wheely" will möglichst alle Zutaten für die Gerichte rund um Gemüse und Co. regional in Vorarlberg einkaufen. Der Käselaib ist bio und laktosefrei, wie Göksen erklärt. Duran Göksen könnte sich gut vorstellen, bald weitere Filialen im Ländle oder der nahen Schweiz zu eröffnen. Auch weitere Geschäftsideen hätte er bereits.

Cheesy Wheely

Rathausstraße 1, Bregenz

Geöffnet täglich von 11 bis 20 Uhr

instagram.com/cheesywheelyy