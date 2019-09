Charlotte Roche-Hochzeit: Tragödie änderte ihr Leben

2008 erschien ihr Buch "Feuchtgebiete", wo sie Analverkehr und Intimhygiene thematisiert. Doch sieben Jahre früher erlebt sie einen schweren Schicksalsschlag.

Sommer 2001. Es soll der schönste Tag ihres Lebens werden: Die eigene Hochzeit. Als gebürtige Britin (Wimbledon) will sie in England heiraten. Ihre Mutter und Halbbrüder machen sich mit dem Auto auf den Weg zur Feier. Doch in Belgien verunglücken sie in einer Massenkarambolage. Ihre drei Brüder kommen ums Leben, die Mutter überlebt schwerverletzt.