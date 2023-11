Charles und Harry wieder im Gespräch: Versöhnung zum 75. Geburtstag

Nach monatelanger Stille haben sich Prinz Harry und König Charles III. zum 75. Geburtstag des Monarchen wieder miteinander verbunden. Trotz der andauernden Spannungen scheint dies ein kleiner Schritt in Richtung Versöhnung zu sein.

Meghan ebenfalls am Apparat

Neben Prinz Harry hat auch Herzogin Meghan (42) Glückwünsche an Charles übermittelt. Eine Quelle gegenüber "The Sun" beschrieb die Gespräche als "freundlich und herzlich". Trotz seines vollen Terminkalenders am Geburtstag, nahm der Monarch sich Zeit für das Gespräch. „Charles liebt seinen Sohn und seine Enkel und wäre keinesfalls unhöflich genug, um ihren Anruf abzulehnen“, so der Insider. Es wurde jedoch angedeutet, dass Charles im Vorfeld des Anrufs gezögert haben könnte, da die Kluft zwischen ihm und seinem Sohn nach wie vor tief ist.

"Megxit" und die Folgen

Seit dem Rücktritt von ihren royalen Pflichten am 8. Januar 2020, lebt das Paar in Kalifornien. Der mediale Druck war ein Hauptgrund für diesen Schritt. Heute residieren Harry und Meghan in einer Luxus-Villa in Montecito, doch Gerüchten zufolge vermisst Harry seine Freunde in Großbritannien und sucht in den USA noch nach einem vergleichbaren sozialen Umfeld.