Charles III.: Schon heute spricht der neue König

Für den Abend wird eine Rede des Monarchen, der um seine Mutter trauert, an die Briten erwartet.

Angesichts des Todes von Königin Elizabeth II. herrscht in aller Welt Trauer. Vor den Palästen in London und Windsor sowie in Schottland, wo die Königin am Donnerstag gestorben ist, legten Bürger Blumen ab. Politiker aus aller Welt zollten der Königin, die 70 Jahre auf dem Thron war, Respekt. Noch am Freitag soll der neue König Charles III. mit der neuen Premierministerin Liz Truss zusammenkommen. Für den Abend ist eine Rede des neuen Monarchen an die Nation geplant.

Ausrufung verschoben

Am Samstag wird Charles dann endgültig zum neuen König ausgerufen. Dies hätte laut "Operation London Bridge" - dem Ablauf-Protokoll für die Tage nach dem Tod der Queen - bereits am Freitag passieren sollen, wird jedoch um einen Tag verschoben, weil die Nachricht des Todes erst am Donnerstagabend kam.

Glockengeläut und Salutschüsse

Charles (73) wurde mit dem Tod seiner Mutter König. Die die formelle Proklamierung zum Monarchen erfolgt aber durch einen eigens dafür eingesetzten Rat, der am Samstag im St. James's Palace in London zusammenkommt. Seine Frau Camilla (75) ist Königin. In London, beim Schloss Windsor und beim Schloss Balmoral in Schottland ist für Freitagmittag Glockengeläut geplant, in London auch Salutschüsse als Ehrerweisung für die Queen.

"Getröstet und getragen"

Charles hatte sich Stunden nach dem Tod seiner Mutter schriftlich an das Volk gewandt: "Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde", heißt es darin.

Letzter Auftritt am Dienstag

Queen Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Nach am Dienstag hatte sie dort Liz Truss formell mit der Regierungsbildung beauftragt. Es war das letzte Bild, das die Öffentlichkeit von der Queen sah. Sie hatte einen Stock in der Hand und war gebeugt, zeigte aber noch einmal ihr vertrautes strahlendes Lachen.