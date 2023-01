Charity-Veranstaltung beim Dornbirner Narrenabend

Aufgrund der hohen Nachfrage veranstaltet die Dornbirner Fasnatzunft einen zusätzlichen Narrenabend am 4. Februar 2023.

Die Dornbirner Fasnatzunft lässt es im Kulturhaus krachen: Wegen hoher Nachfrage gibt es jetzt einen Zusatz-Narrenabend am 4. Februar 2023. Pro Karte werden fünf Euro für den guten Zweck gespendet. "Da bereits beim Premiere-Abend alle Narrenabende bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft waren, haben wir beschlossen, einen 6. Narrenabend durchzuführen. Fünf Euro pro Ticket werden wir an eine Dornbirner Familie spenden, die es momentan schwer hat. Das Geld bleibt also im Ort", erzählt Dagmar Kaufmann, Zunftmeistern der Dornbirner Fasnatzunft, gegenüber VOL.AT