Chaosfahrt eines Alk-Lenkers: Auto gerammt - und am Gas geblieben

Meiningen - Ein stark alkoholisierter 41-jähriger Pkw Lenker rammte in Meiningen den Pkw seines Vordermannes. Doch statt zu bremsen, blieb er am Gas. Der Alk-Lenker kam schließlich von der Straße ab - erst ein Zaun stoppte die Chaos-Fahrt.

Ein stark alkoholisierter 41-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch um 12.15 Uhr auf der Koblacherstraße (L55) von Koblach kommend in Richtung Meiningen. Auf Höhe Km 8,7, bei der Abzweigung Kläranlage, fuhr er einem vor ihm mit zirka 80 km/h fahrenden Pkw auf und blieb anschließend am Gas.