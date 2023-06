Chaos und Massenschlägerei: Floyd Mayweather gegen Enkel von Mafia-Boss

Schaukampf in Las Vegas gerät sowohl im als auch abseits des Ring außer Kontrolle.

Nach dem viel diskutierten Schaukampf zwischen dem legendären Boxer Floyd Mayweather und John Gotti III kam es zu tumultartigen Szenen. Der Kampf, der am vergangenen Samstag im MGM Grand Garden Arena stattfand, nahm eine unerwartete Wendung und führte zu einer chaotischen Szene im Ring und dahinter.

Bis zur fünften Runde zeigte Mayweather seine gewohnte Dominanz und beherrschte das Geschehen im Ring. Der ungeschlagene Ex-Weltmeister tanzte scheinbar mühelos um seinen Gegner herum und schien Spaß zu haben. Doch dann, in der sechsten Runde, brach der Ringrichter den Kampf ab. Grund dafür waren wiederholte Regelverstöße seitens John Gotti III., der Mayweather trotz mehrfacher Verwarnungen festhielt. Die Situation eskalierte, als sowohl Gotti als auch Mayweather sich während des Kampfes heftige Beleidigungen an den Kopf warfen.

Gotti III. verlor die Nerven

Der eigentliche Skandal ereignete sich jedoch nach dem Kampfabbruch. Gotti verlor die Nerven und stürmte auf Mayweather zu. Innerhalb kürzester Zeit drängten etwa 50 Personen aus den jeweiligen Lagern der beiden Boxer in den Ring und begannen wild aufeinander einzuschlagen.

Die Massenschlägerei setzte sich auch außerhalb des Rings fort, als die Streithähne aus dem Ring eskortiert wurden. Zuschauer gerieten in Kämpfe, und die Teammitglieder der Boxer lieferten sich ebenfalls Auseinandersetzungen. Das Chaos war perfekt und die Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Enkel des Mafia-Paten

John Gotti III., der Enkel des berühmt-berüchtigten Mafia-Paten, ist bekannt für seine familiären Verbindungen zur Gambino-Familie, einer der einflussreichsten Mafia-Organisationen in New York. Die blutige Geschichte seiner Familie und seine persönliche Präsenz im Boxring haben zusätzliches Interesse an diesem Kampf geweckt.