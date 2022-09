Chaos an Tankstellen wegen Einführung der CO2-Steuer

Wer am Freitag eine Tankstelle anfährt muss Geduld mitbringen, denn jeder will noch einmal "günstig" volltanken. Denn ab Samstag wird in Österreich eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe eingeführt.

In ganz Österreich werden heute die Tankstellen gestürmt. Der Grund: Ab morgen Samstag wird die CO2-Steuer eingeführt. Das heißt, pro Liter Benzin werden das 8,2 Cent, bei Diesel 9 Cent mehr sein.

Am Freitag ist also die letzte Chance, um das Auto noch einmal "günstig" aufzutanken. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung sind das 4 bzw. 4,50 Euro mehr. Teilweise räumten Autofahrer sogar den Kofferraum voll mit Kanistern - so gesehen an einer Tankstelle in Schwarzach. Die Wartezeit betrug dort 15 Minuten.

