Chancentage - Mehr als 1.000 Jugendliche nutzten Angebot

Was macht ein Maschinenbauer oder eine Elektrotechnikerin genau? Wie werden Plastikflaschen, Seilbahnen, Beschläge oder Laser produziert? Welche Stärken sind für eine Karriere in der Logistik- oder Holzbaubranche wichtig?

Bei den CHANCENTAGEN in Unternehmen bekamen mehr als 1.000 Jugendliche Antworten auf diese und viele weitere Fragen. 55 Unternehmen ermöglichten am 2. und 3. November das Kennenlernen von Berufen und leisteten damit einen wertvollen Beitrag zur Berufsorientierung an 61 Standorten in ganz Vorarlberg. „Für die Vorarlberger Unternehmen sind die CHANCETAGE eine tolle Möglichkeit, um mit Jugendlichen frühzeitig in Kontakt zu treten und sich den potentiellen Fachkräften entsprechend präsentieren zu können“ freut sich WKV-Direktor Dr. Christoph Jenny über das große Engagement der heimischen Betriebe.