Chancenloses Altach geht gegen Rapid Wien unter

Der SCR Altach kassierte im heutigen Auswärtsspiel bei Rapid Wien eine klare und verdiente 0:4-Niederlage.

Nach der Heimniederlage zum Auftakt in die neue Saison gegen Salzburg wollten die Altacher heute auswärts bei Rapid Wien die ersten Punkte der Saison holen. Doch die Hausherren legten stark los und ließen den Gästen von der ersten Minute weg kaum Luft zu atmen. Die Hütteldorfer kreierten Chance um Chance, scheiterten aber zunächst am starken Stojanovic im Altacher Tor. In der 29. Minute brachte ausgerechnet ein perfekt ausgespielter Konter der Wiener das verdiente 1:0 durch Kühn. In der 34. Minute legte der Angreifer das 2:0 nach, wobei Stojanovic nicht ganz glücklich aussah. Mit diesem verdienten und aus Altacher Sicht noch glücklichen Spielstand ging es in die Pause.