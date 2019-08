Chancenauswertung der Wälder noch ausbaufähig

Knappe 1:2-Testspielniederlage von EC Bregenzerwald gegen Arosa

Kurz vor 17:00 Uhr machte sich der Felder-Reisen Bus auf den Weg in Richtung Flims. Im Sportzentrum der Tourismusgemeinde erwartete der Schweizer Drittligist EHC Arosa die dezimierte Mannschaft von Markus Juurikkala. Während Sam Antonitsch nach seiner Verletzung ins Line Up zurückkehrte, fehlten an diesem Abend arrivierte Spielern wie Wolf, Hyyppä und Hohenegg. Im Tor stand Karlo Skec, der wie der Rest seiner Teamkollegen wieder von einigen mitgereisten Fans angefeuert wurde. Die Gastgeber starteten bissig und kamen immer wieder vor das Wälder Gehäuse. Auch die Zweikämpfe wurden hart geführt, Sam Antonitsch kehrte bereits nach fünf Minuten mit einem Cut auf die Bank zurück. Nachdem er von der Eismeisterin des Sportzentrums zusammengeflickt wurde, revanchierte sich der Stürmer mit dem 0:1.

Dieser Stand hielt bis in das letzte Drittel, obwohl die Gäste besonders im Mittelabschnitt wiederholt Powerplays zugesprochen bekamen. Auch Skecs Kasten blieb zugenagelt, immer wieder entschärfte er gefährliche Konter. Beim Ausgleich in der 55. Minute war der Wälder Schlussmann allerdings machtlos. Zu allem Übel drehte Arosa keine 40 Sekunden später das Spiel ganz und hielten knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Damit verlor man nach dem zweiten Drittel nicht nur Leon Rüdisser, sondern auch diesen Test mit 2:1. „Karlo hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert und uns lange in der Partie gehalten, dafür waren wir im Powerplay nicht effizient genug. Wir müssen lernen in den Zweikämpfen zu gewinnen, erst dann können wir auch das Spiel selbst für uns entscheiden.“, ließ Headcoach Markus Juurikkala auf dem Rückweg nach Dornbirn wissen. Am Samstag findet bereits das letzte Testspiel vor heimischen Publikum statt. Zu Gast im Meessestadion ist dabei der EHC Winterthur.