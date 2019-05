Champions League Halbfinale live: Barcelona gegen Liverpool

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp will zum zweiten Mal in Serie das Endspiel der Champions League erreichen.

Im Halbfinal-Hinspiel beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona wollen die Reds am Mittwoch (21 Uhr/Sky/DAZN) den ersten Schritt machen. Bei bisland vier Auftritten im Stadion Camp Nou hat Liverpool noch nie verloren. Als sich die beiden Clubs im Champions-League-Achtelfinale 2007 zum letzten Mal begegneten, gewannen die Reds das Hinspiel in Barcelona mit 2:1 und kamen anschließend trotz einer 0:1-Pleite in Anfield weiter. Auch die Gesamtbilanz spricht für Klopps Elf. In acht direkten Duellen ging der FC Liverpool dreimal als Sieger vom Platz, bei drei Remis und zwei Niederlagen gegen die Katalanen.

Das erste Duell für Klopp mit “Barca” Das Camp Nou sei “auch nur ein Stadion und nicht irgendein Tempel oder sowas”, sagte Klopp dem Sender DAZN. Für den Coach ist es das erste Duell mit Barça. Die Katalanen seien eben “ein verdammt gutes Fußballteam”, sagt Klopp. “Ich habe bisher nie in einem Pflichtspiel gegen Barcelona gespielt, aber ich habe so viele andere Mannschaften beobachtet, wie sie gegen Barcelona verloren haben. Ich habe immer gedacht, es wäre interessant, selbst mal gegen das Team zu spielen und es auszuprobieren.” Die Chance ist nun gekommen. Neben Superstar Lionel Messi trifft sein Team in Barcelona auf die früheren Liverpool-Profis Philippe Coutinho und Luis Suarez sowie den deutschen Torwart Marc-André ter Stegen. “Wir wollen zeigen, dass wir besser sind”, kündigte der Keeper in der “Bild”-Zeitung an, er warnte jedoch: “Liverpool ist ein Brocken.”

Klopp: “Messi ist der Beste” Voll der Bewunderung ist Jürgen Klopp für Lionel Messi. “Ich habe einige gute Spieler gesehen und einige gute trainiert, aber der Beste ist für mich Messi. Mein Vater hat immer gesagt, dass Pelé der beste Spieler ist. Aber ich war zu jung, um ihn live zu sehen”, sagte Klopp am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Barcelona. Es gehe im Spiel am Mittwoch aber nicht nur um Messi. “Er hat auch zehn starke Spieler um sich, die ein Spiel entscheiden können”, betonte Klopp. Einer davon ist etwa der schon erwähnte Philippe Coutinho. “Wir vermissen Coutinho, weil er ein Weltklasse-Spieler ist. Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Aber ohne ihn haben wir es auch gut gemacht”, betonte der frühere Dortmunder Meistertrainer.

“Wir wollen auch ins Finale” Allerdings rät Klopp, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Die Traumoffensive mit Mo Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino beispielsweise. Das kompakte Mittelfeld, die hohe Intensität. “Wir wollen auch ins Finale und wenn wir das morgen zeigen können, wäre das ziemlich cool.”

“Gibt kein Rezept gegen Messi” Joel Matip, Abwehrspieler der Reds, fasste speziell das Messi-Problem im kicker-Interview zusammen: “Gegen Messi gibt es kein Rezept.” Also: Kluge Raumaufteilung, Übergeben, Antizipation und die nötige Härte, dann kann es was werden. “Es geht nur vereint”, meint Matip. Vielleicht. Denn mit einer Prise Messi-Genie ist immer zu rechnen.