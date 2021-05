Champions League Finale: Manchester City gegen FC Chelsea

Das Finale der Champions League an diesem Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) verspricht, ein großes Spiel zu werden. Alle Infos im VOL.AT-Liveticker.

Die Trainer

Guardiola hat in seiner Vita etliche Titel mit den Cityzens, den Bayern und dem FC Barcelona stehen. Tuchel gewann mit Borussia Dortmund 2017 den DFB-Pokal und zuletzt in Frankreich mit Paris Saint-Germain die nationalen Titel. Nach seinem Aus in der französischen Hauptstadt sei Guardiola einer der ersten gewesen, der angerufen hat, sagte Tuchel bei DAZN. "Es ist immer ein sehr freundschaftlicher Austausch."

Die Teams

Der Spielort

Eigentlich hätte in Istanbul gespielt werden sollen - die türkische Metropole war schon 2020 dran, auch damals kam aber die Corona-Pandemie dazwischen. Ursache für die erneute Verlegungen waren die strengen Reiserestriktionen. Das Finale soll schließlich vor Zuschauern auch aus England stattfinden. 16 500 werden ins Estádio do Dragão gelassen, in den vergangenen Tagen waren in der Hafenstadt schon etliche Fans aus Großbritannien zu sehen.