CL-Finale 2023 in Istanbul: Manchester City gegen Inter Mailand

Das Champions-League-Finale elektrisiert Fußball-Fans auf der ganzen Welt. Manchester City, mit Unmengen von Geld aufgepumpt, erhofft die Erlösung. Inter Mailand will mit Herz dagegenhalten.

Am Samstag um 21 Uhr (live auf ZDF und DAZN) steht das mit Spannung erwartete Duell mit dem Außenseiter Inter Mailand bevor. Sollten Guardiolas Mannen als Sieger hervorgehen, hätten sie den weiteren sogenannten Scheichklubs wie Paris St. Germain (Katar) oder Newcastle United (Saudi-Arabien) etwas voraus. Die Millioneninvestitionen der Besitzergruppe um Scheich Mansour würden sich endlich auszahlen. Der lang ersehnte Champions-League-Pokal wäre in greifbarer Nähe.

Haaland: "Habe immer davon geträumt"

"Ich habe immer davon geträumt, einmal in einem Champions-League-Finale zu spielen, und es wird mir eine große Ehre sein, dieses Spiel zu bestreiten", sagte Sturmkoloss Haaland, während Gündogan betonte: "Es gibt nichts, was wir uns mehr wünschen, als die Champions League zu gewinnen." Besonders für Gündogan, dessen Eltern aus der Türkei stammen, hat das Finale im Heimatland seiner Familie eine besondere Bedeutung.

Guardiola: "Müssen die Champions League gewinnen"

72.000 Fans im Stadion

Der erfahrene Trainer ist sich bewusst, was ihn und sein Team erwartet: 72.000 Zuschauer im Stadion und Hunderte Millionen vor den Fernsehgeräten werden das Spiel verfolgen. Guardiola erwartet einen hart umkämpften Kampf gegen eine widerspenstige "Inter-Famiglia", die keinesfalls vor Ehrfurcht erstarren wird. "Wir werden unser Leben auf dem Platz lassen", sagte Nationalspieler Robin Gosens bei DAZN. Inter Mailand, ein Traditionsklub in chinesischer Hand, wird City mit großem Selbstvertrauen gegenübertreten.

"Wir sind der Underdog"

"Wir sind der Underdog, aber das ist es, was den Fußball so spannend macht", erklärte Trainer Simone Inzaghi, der kürzlich bereits den italienischen Pokal mit seinem Team gewann. "Wir spielen gegen eine der stärksten Mannschaften der Welt, mit einem Trainer, den wir alle gut kennen. Wir werden versuchen, auf alles vorbereitet zu sein." Der Inter-Coach hält seinen Trainerkollegen so oder so für den "besten Trainer der Welt", der den modernen Fußball in zwei Epochen geteilt habe: "Vor- und Nach-Guardiola."