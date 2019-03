Champions League Auslosung 2019 für das Viertelfinale live

In Nyon findet die Auslosung für das Viertelfinale in der Champions League 2019 statt.

Im Viertelfinale könnte es zum Showdown der beiden fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kommen. Doch Messi blockte die unvermeidliche Frage zum möglichen Aufeinandertreffen mit seinem ewigen Rivalen ab. Der Auftritt von Ronaldo und den Bianconeri sei zwar “beeindruckend” gewesen. Aber: “Alle Gegner sind jetzt schwer”, sagte Messi mit Blick auf die Auslosung am Freitag in Nyon. Ob Juve mit Ronaldo der nächste Gegner wird oder sonst wer: In Katalonien träumen sie inzwischen vom dritten Triple der Vereinsgeschichte (nach 2009 und 2015). Das liegt vor allem am begnadeten Messi, der Barca mit seinen Königsklassentreffern 107 und 108 bereits zum zwölften Mal in Serie in die Runde der besten Acht führte.