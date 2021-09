Champions-League-Auftakt für RB Salzburg

Red Bull Salzburg startet am Dienstagabend (18.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Sevilla in die Champions League Saison.

Lange Jahre lief Red Bull Salzburg der Fußball-Champions-League erfolglos nach, nun wird die "Königsklasse" fast schon zur Gewohnheit. Am Dienstagabend (18.45 Uhr/live Sky) startet man beim FC Sevilla zum dritten Mal en suite in die Gruppenphase, die Truppe von Matthias Jaissle darf mit dem erstmaligen Aufstieg in die K.o.-Phase spekulieren. Das Selbstvertrauen ist jedenfalls groß. "Wir sind in Sevilla für eine Überraschung gut", sagte Jaissle.