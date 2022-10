Champions League, Altach, Champions League

Der SCRA fordert die „Bullen“ zwischen zwei Auftritten in der Königsklasse und will wie schon in den vergangenen Jahren überraschen.

Anstatt der Champions League-Musik bekommen die Kicker aus der Mozartstadt am Samstag kurz vor 17:00 Uhr die SCRA-Hymne „Sieger der Herzen“ zu hören.

Altacher Comeback Qualitäten

Der vergangene Spieltag lief optimal aus Sicht des SCR Altach. Als einziges Team der unteren Tabellenhälfte konnte man punkten und das gleich dreifach. Zudem kamen Tartarotti und Co. wie beim ersten Saisonsieg nach einem Rückstand zurück und drehten das Spiel. Die Partie von hinten aufrollen – eine Qualität, welche wohl auch am Samstag benötigt werden könnte. Auch beim letzten Aufeinandertreffen im Ländle gingen die „Bullen“ in Front, am Ende sicherte der schnelle Ausgleich von Jan Zwischenbrugger den Altacher Punktgewinn.

Salzburgs „mitentscheidende“ Woche

International ließ der Liga-Primus wieder einmal aufhorchen, konnte Salzburg sowohl dem italienischen Meister Milan als auch dem englischen Top-Club Chelsea ein Unentschieden abgewinnen. Zuletzt gelang den Bullen sogar ein Sieg gegen Dinamo Zagrab.

Ein Faktum, welches dem SCRA zugutekommen könnte, da nicht zu erwarten ist, dass RB mit der 1a-Elf im Schnabelholz auflaufen wird. Beim Blick auf die Kadertiefe wird aber schnell klar, dass Salzburg auch mit einer veränderten Startformation als klarer Favorit im Ländle antritt.