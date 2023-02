Chamonix-Slalom als Rennen der letzten Chance

Österreichs Team für die am Montag beginnende Alpinski-WM ist nominiert, allerdings besteht noch die Möglichkeit einer kleinen Korrektur.

Das betrifft vorrangig den Männer-Slalom, steht doch am Samstag in Chamonix noch einer auf dem Programm. Michael Matt steht derzeit nicht im Aufgebot, mit einem Spitzenergebnis könnte er sich nochmals ins Spiel bringen. Überhaupt gibt es noch keine Klarheit, wie das Courchevel-Quartett aussehen wird.

Manuel Feller, Marco Schwarz, Johannes Strolz, Fabio Gstrein, Adrian Pertl und Dominik Raschner stehen in der WM-Mannschaft und die ersten zwei sind für den Slalom fix gesetzt. In Chamonix ist neben Matt weiters noch Simon Rueland mit dabei. Von bisher sieben Saison-Torläufen gewannen Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen und Daniel Yule jeweils zwei. Zuletzt in Schladming triumphierte der Franzose Clement Noel. Braathen fehlt nach einer Blinddarmoperation in Chamonix. Die einzigen ÖSV-Stockerlplätze errang Feller als zweimal Zweiter.