Cham rettet der Lustenauer Austria spät ein Remis

Dank eines späten Treffers von Muhammed Cham rettete die Lustenauer Austria ein 1:1-Heimremis gegen Rapid Wien II, muss aber dadurch um die Tabellenführung zittern.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge stand die Lustenauer Austria im Heimspiel gegen Rapid Wien II stark unter Druck, um nicht die Tabellenführung nach langer Zeit wieder abgeben zu müssen. Doch das Spiel begann alles andere als ideal, denn nach einem Fehler von Mätzler erzielte Binder bereits in der 7. Minute das 0:1. Doch die Austria ließ den Kopf nicht hängen und versuchte umgehend den Druck zu erhöhen. Vor allem Cham war ein ums andere Mal nicht zu halten. Doch ein Treffer wollte bis zur Pause nicht gelingen.

Lustenau trifft zu spät

Auch die zweite Halbzeit begann fast mit einem Gegentor, doch Schierl verhinderte gleich zweimal mit einer Glanzparade den nächsten Gegentreffer. In weiterer Folge waren die Lustenauer zwar bemüht, die Verunsicherung aufgrund der letzten Spiele war dem Team aber deutlich anzumerken. So dauerte es bis zur 75. Minute, bis die Lustenauer die erste Großchance in der 2. Halbzeit herausspielen konnten, doch Teixeira scheiterte an Göschl.