Cem Türkmen bleibt ein weiteres Jahr bei Austria Lustenau

Cem Türkmen wird für eine weitere Saison von Clermont Foot 63 an den Rhein zum SC Austria Lustenau ausgeliehen.

Der 20-Jährige absolvierte in der letzten Saison 28 Pflichtspiele für Grün-Weiß und war speziell in der Rückrunde ein wichtiger Teil auf dem Weg zum Aufstieg. Er wurde 26 Mal in der Meisterschaft eingesetzt und spielte zweimal im UNIQA ÖFB-Cup. Beim 4:0-Derbysieg gegen den FC Dornbirn durfte der Deutsche über seinen ersten Treffer für die Austria jubeln.

Für weitere Spielzeit ausgeliehen

„Ich bin sehr glücklich, eine weitere Saison beim SC Austria Lustenau spielen zu dürfen. Die Vorfreude auf die anstehenden Partien in der Bundesliga ist sehr groß. Ich will mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein. Wir sind zu 100% motiviert. Den Anfang wollen wir am Wochenende in der ersten Runde des ÖFB-Cups machen“, so Türkmen.