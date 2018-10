CDU bleibt stärkste Partei in Hessen

Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier ist bei der Landtagswahl am Sonntag in Hessen trotz schwerer Verluste stärkste Partei geblieben.

Die SPD fuhr wie schon vor zwei Wochen in Bayern starke Verluste ein. Viertstärkste Kraft wurde die AfD, die erstmals in den Wiesbadener Landtag einzieht und damit in allen Länderparlamenten vertreten ist. Auch FDP und Linkspartei gehören weiter dem Landtag an.