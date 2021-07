"Cave Syndrom"? Corona hält Psychologen auf Trab

"Die Zahl der Betreuungen ist dramatisch gestiegen", informiert Mag. Kögler vom Vorarlberger Landesverband für Psychotherapie im VOL.AT-Interview.

Knapp eineinhalb Jahre Pandemie haben das gesellschaftliche Leben und Miteinander auf den Kopf gestellt. Stichwort "Cave-Syndrom": Viele Menschen tun sich nach monatelangem Kontaktentzug schwer, sich wieder in die Öffentlichkeit zu wagen. Die jetzigen Öffnungsschritte ermöglichen wieder größere Menschenansammlungen wie etwa bei Public Viewings, was lange Zeit als undenkbar galt. Monatelanges Home-Office und der „Rückzug in die eigenen vier Wände“ verstärken diese Situation noch und bereiten den heimischen Psychotherapeuten Kopfzerbrechen. Einer davon ist Mag. Michael Kögler aus Dornbirn, seines Zeichens Vorstand des Vorarlberger Landesverbands für Psychotherapie.