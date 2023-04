Cavafe schießt Dornbirn zum Last-Minute-Sieg

Der FC Dornbirn jubelte bei den Young Violets dank eines Treffers in der Nachspielzeit über einen knappen 3:2-Sieg.

Gegen Tabellennachzügler Young Violets Austria Wien wollte der FC Dornbirn einen wichtigen Sieg feiern, um mit dem Klassenerhalt möglichst nichts mehr zu tun zu haben. Das Spiel begann jedoch alles andere als optimal, denn Vucic gelang bereits in der 1. Minute das 1:0 für die Hausherren. Doch nur fünf Minuten später sorgte Gustavo Balotelli per Kopf für den Ausgleich. Auch in weiterer Folge lieferten sich die zwei Teams einen offenen Schlagabtausch, bei dem Dornbirn in der 21. Minute durch Santin erstmals in Führung ging. Doch auch die Führung der Gäste hielt nicht lange - Fischerauer erzielte nur sechs Minuten später per direktem Freistoß das 2:2.